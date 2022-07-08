Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини

34-летняя российская актриса Кристина Асмус стала героиней новой картины "Булки", премьера которой состоялась накануне. Звезда блистала на торжественном мероприятии и раздавала интервью. Асмус предстала перед фанатами в ярко розовом мини платье и в туфлях на высоких каблуках.
Но как выяснилось, появиться перед людьми в таком виде Кристине Асмус было непросто. Актриса призналась, что редко носит короткие юбки, так как стесняется собственных ног. Правда что именно ее смущает, так и не выяснилось, возможно они просто кривые.
"Марго Робби, подвинься! – могла бы написать я, если бы была пьяная. Но я не пью, а также не люблю розовый цвет, не ношу короткое и вообще стесняюсь своих ног", – выпалила Кристина Асмус, которая виляя пятой точкой позировала фотографам.
Впрочем, образ Кристины асмус удивил многих фанатов и модных критиков. Стилист Анвар Очилов раскритиковал ее розовое платье. Он отметил, что звезде "Текста" с ее фигурой нужно подбирать другие наряды. Эксперт считает, что наряд звезды слишком короткий, да и макияж тоже неподобающий. Стилист заявил, что макияж Асмус могла сделать сама в домашних условиях, что выглядело неприемлемым.