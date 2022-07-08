Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
партнеры
Пятница
8 июля
Лента новостей
11:03
"До безумия раз плюнуть": вставшая грудью за Тарасова Костенко оказалась в тяжелом положении
10:46
До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну
10:39
В каких районах больше всего новостроек
10:33
"Похоронили как безродную собаку": Гогена Солнцева пришибло смертью
10:18
Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"
10:10
"Самая лучшая": обвиненный в изменах Тарасов сделал признание о любовнице
09:43
Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини
09:31
Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры: объяснил юрист
09:29
Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии
09:27
7 человек пострадали в аварии на внешней стороне МКАД
09:23
Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала
09:03
Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк
09:00
Кричал матом и корчил рожи: муж Кейт Миддлтон опозорил королевскую семью
08:44
Момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
08:38
"Без привязки к полу": жена Мартиросяна ошарашила странным заявлением о детях
08:02
"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем
06:35
Все три брака распались, а жена втихаря увезла дочь в США: личная жизнь одинокого холостяка Шахназарова
04:17
Обложившаяся ухажерами Волочкова похвасталась размером достоинства нового мужика
02:28
"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю
00:28
День Петра и Февронии: Что нельзя делать 8 июля 2022 года
23:23
Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин
21:51
Пузо уже на лоб лезет: выставившую напоказ набухший живот Собчак поздравляют с пополнением
21:15
"Мальчика или девочку?": Родившая из пробирки Фриске ждет второго ребенка
21:09
"Пусть оставит престарелого отца в покое": Милана Тюльпанова указала на место готовой к грызне дочери Серова
21:02
Порядка 600 новых "Москвичей" выпустят к концу года
20:47
Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге
20:33
"С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина
20:15
"Уехал человек": назван виновный в публичном изнасиловании Хаматовой
19:51
Какое горе: Укатившая в Африку Бузова утонула
18:58
Не смогли спасти: 73-летнюю Пугачеву похоронили после нападения обезумевшего мужика
18:03
Тайному сыну Орбакайте напророчили страшное: Ревность, постоянное навязывание себя
17:25
Вдова Градского рискует остаться с носом из-за грызни с родственниками артиста
17:09
"Жаль": Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть
16:34
"Моя": сбежавшая в Европу Литвинова перестала скрывать любовь к женщине
16:27
"Непристойная девка!": Забившая на детей полуголая Глюкоза отдалась толпе извращенцев
15:45
"Наконец-то!": После новостей о разводе брошенный женой Николаев вывел в свет любимую женщину
14:56
"Не хватает секса": обвиненная в проституции Калашникова плюнула в лицо подлой Борисовой
14:51
"Приятно": большое достоинство Цискаридзе оценили прилюдно
14:48
На фоне отставки Джонсона британцам рекомендовали избавиться от "друга" Путина
14:30
"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре
14:28
Готовящийся к верблюжьим бегам горбатый зверь остался без головы (видео)
14:25
В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
14:17
В Подмосковье строители обнаружили мину
14:05
Недовольная бобриха дала леща помешавшему ей самцу: видео
14:03
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
13:58
Идиотизм: в США разоблачили ложь Байдена про Путина
13:53
Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 июля
13:32
"Государство не обязано": Владислав Тюльпанов о готовности купить памятник на могилу Крачковской
13:28
"От мизинчика до мизинчика": зацелованная жена Газманова рассказала об интимных ласках
13:21
Россиянам рекомендовали не оплачивать услуги ЖКХ вслепую
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Одинцово догоняет по ценам Москву
Столичный рынок пополнили 6 новостроек
"Счастье любит тишину": почему засидевшаяся в девках Бузова скрывает нового любовника
"Разорвут в пух и прах": в США решили избавиться от Байдена
У всех на глазах: Шаловливый холостяк Басков обтерся гениталиями о знойную красотку
"Боже!": 58-летний Зверев откровенно о клизме, жидком стуле в течение месяца и глистах в какашке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини

Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини

Кристина Асмус не перестает шокировать публику своим поведением и внешним видом.
прочитано 339 раз

34-летняя российская актриса Кристина Асмус стала героиней новой картины "Булки", премьера которой состоялась накануне. Звезда блистала на торжественном мероприятии и раздавала интервью. Асмус предстала перед фанатами в ярко розовом мини платье и в туфлях на высоких каблуках.

ПО ТЕМЕ

Посторонняя женщина вошла в истекающую слюной Асмус: Гормональный шторм

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Но как выяснилось, появиться перед людьми в таком виде Кристине Асмус было непросто. Актриса призналась, что редко носит короткие юбки, так как стесняется собственных ног. Правда что именно ее смущает, так и не выяснилось, возможно они просто кривые.

"Марго Робби, подвинься! – могла бы написать я, если бы была пьяная. Но я не пью, а также не люблю розовый цвет, не ношу короткое и вообще стесняюсь своих ног", – выпалила Кристина Асмус, которая виляя пятой точкой позировала фотографам.

Впрочем, образ Кристины асмус удивил многих фанатов и модных критиков. Стилист Анвар Очилов раскритиковал ее розовое платье. Он отметил, что звезде "Текста" с ее фигурой нужно подбирать другие наряды. Эксперт считает, что наряд звезды слишком короткий, да и макияж тоже неподобающий. Стилист заявил, что макияж Асмус могла сделать сама в домашних условиях, что выглядело неприемлемым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 09:43 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Моя": сбежавшая в Европу Литвинова перестала скрывать любовь к женщине

Актриса призналась в чувствах

Шоу-бизнес

"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой

Той актрисы уже нет
Шоу-бизнес

"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой

Певица рискует собой
Шоу-бизнес

"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре

В помощь Украине

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+