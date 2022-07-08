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Шоу-бизнес
"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю

"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю

Владислав Тюльпанов высказался о тиктокере Дане Милохине.
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На днях известная журналистка сравнила 20-летнего блогера, тиктокера и рэп-исполнителя Даню Милохина с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, который скончался две недели назад. Дескать, оба детдомовцы и имеют многомиллионную армию поклонников.

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Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Сам Милохин считает иначе. Он возомнил себя суперзвездой, чье мастерство не уступает Элтону Джону. А фанаты, по словам Дани, сравнивают его с солистом группы Queen Фредди Меркьюри.

У Владислава Тюльпанова другое мнение. "Я считаю, что сравнивать такого артиста, как Юрия Шатунова, у которого в каждой песне жизнь, в каждой песне смысл, с такой однодневкой и позорищем, как Даня Милохин и близко нельзя", – сказал он в беседе с "Дни.ру".

Молодой перспективный политик спустил с небес на землю нескромного блогера, заявив, что внезапно запевшие безголосые тиктокеры – это позор и деградация нового поколения. Мол, раньше была культура, а сейчас хоть и есть достойные исполнители, которые действительно могут петь на сцене, к сожалению, не могут добиться известности. По словам Тюльпанова, таковы реалии сегодняшнего дня.

"Про Милохина стыдно говорить. Чем этот человек будет заниматься в будущем? Какой его смысл жизни? Ради чего он делает то, что делает? Это просто тупость однодневная, которая завтра закончится. Просто мерзость и днище", – высказался Владислав.

Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Дани Милохина. Например, однажды блогер привел свою пассию на кладбище.

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Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 02:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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