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Шоу-бизнес
"Дешевка и пошлость!": звукорежиссер Пугачевой плюнул на мертвого фонограмщика Шатунова

"Дешевка и пошлость!": звукорежиссер Пугачевой плюнул на мертвого фонограмщика Шатунова

Евгений Кобылянский как продюсер, композитор и аранжировщик работал с Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле, Ириной Аллегровой и Аллой Пугачевой. С последней, кстати, он особенно плотно сотрудничал в 1998 году во время подготовки "Рождественских встреч". С тех пор утекло много воды, и на сегодняшнюю эстраду Кобылянский смотрит с грустью.
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О скончавшемся 23 июня Юрии Шатунове Кобылянский всегда отзывался нелестно. "Я выступал недавно на одном авторском концерте, и там из приглашенных артистов был один из солистов "Ласкового мая". Взрослый человек поет под фонограмму, записанную лет 40 назад, таким юношеским голосом, – жаловался продюсер в интервью "Дни.ру" в марте 2017 года. – И вот я смотрю: люди, которые что-то строят, что-то создают, подорвались под эти "Белые розы" плясать. Вот оно, счастье! Я думаю: "А я-то зачем сюда приехал?" У меня ведь другая музыка, много больших септаккордов. Просто понятие композитора даже у музыкальных редакторов стерлось из памяти. Раньше композитор был очень образованным человеком".

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Когда Шатунов скоропостижно ушел из жизни, Кобылянский снова не стал молчать. И рубанул с плеча. "Жаль молодого человека, ушедшего в расцвете лет, – написал он на странице в соцсетях. – А теперь о вранье. Сегодня все артисты отмечаются скорбью по гениальному, чуть ли не великому. Народ, и так не избалованный хорошей музыкой, обрел героев в виде пошлой самодеятельности, замешанной на "народном" ля-миноре".

"Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой, типа "Ласкового мая" и кучи подобных? Тогда культуру бросили на самотек и профессионалы уезжали куда подальше. Сегодня время шагать к новому уровню и звучанию, но большая часть чинуш от медиа и культуры осталась в 90-х", – подчеркнул Кобылянский.

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Фото: Дни.ру
Автор: 5 июля 2022, 12:45
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