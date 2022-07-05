"Дешевка и пошлость!": звукорежиссер Пугачевой плюнул на мертвого фонограмщика Шатунова

Евгений Кобылянский как продюсер, композитор и аранжировщик работал с Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле, Ириной Аллегровой и Аллой Пугачевой. С последней, кстати, он особенно плотно сотрудничал в 1998 году во время подготовки "Рождественских встреч". С тех пор утекло много воды, и на сегодняшнюю эстраду Кобылянский смотрит с грустью.



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