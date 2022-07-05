"Дешевка и пошлость!": звукорежиссер Пугачевой плюнул на мертвого фонограмщика Шатунова

О скончавшемся 23 июня Юрии Шатунове Кобылянский всегда отзывался нелестно. "Я выступал недавно на одном авторском концерте, и там из приглашенных артистов был один из солистов "Ласкового мая". Взрослый человек поет под фонограмму, записанную лет 40 назад, таким юношеским голосом, – жаловался продюсер в интервью "Дни.ру" в марте 2017 года. – И вот я смотрю: люди, которые что-то строят, что-то создают, подорвались под эти "Белые розы" плясать. Вот оно, счастье! Я думаю: "А я-то зачем сюда приехал?" У меня ведь другая музыка, много больших септаккордов. Просто понятие композитора даже у музыкальных редакторов стерлось из памяти. Раньше композитор был очень образованным человеком".
Когда Шатунов скоропостижно ушел из жизни, Кобылянский снова не стал молчать. И рубанул с плеча. "Жаль молодого человека, ушедшего в расцвете лет, – написал он на странице в соцсетях. – А теперь о вранье. Сегодня все артисты отмечаются скорбью по гениальному, чуть ли не великому. Народ, и так не избалованный хорошей музыкой, обрел героев в виде пошлой самодеятельности, замешанной на "народном" ля-миноре".
"Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой, типа "Ласкового мая" и кучи подобных? Тогда культуру бросили на самотек и профессионалы уезжали куда подальше. Сегодня время шагать к новому уровню и звучанию, но большая часть чинуш от медиа и культуры осталась в 90-х", – подчеркнул Кобылянский.