Ищут пожарные, ищут милиция: к поискам известной российской певицы подключились все службы аэропорта Стамбула

Открытый в 2018-м в районе Арнавуткёй на территории европейской части Стамбула в Турции аэропорт изначально планировался как самый большой в мире, который способен обслуживать до 200 млн пассажиров в сутки по 350 направлениям. Площадь только основного пассажирского терминала здесь превышает 1,3 млн кв. метров. Не потеряться тут – уже чудо.

Певица и поэт Алина Делисс отправилась с благотворительным концертным туром в свою родную Молдавию через Турцию. После известных событий прямого сообщения между бывшими союзными республиками нет. Поэтому международный аэропорт Стамбула и "Турецкие авиалинии" оказались связывающим страны мостиком.

ПО ТЕМЕ Зависть: Бузова оторопела от роскоши новой пассии Соколова

Но во время пересадки с рейса на рейс с певицей Алиной Делисс случилось неожиданное. Разговорившись с попутчицей о жизни, она забыла в багажном отсеке самолета… дорогой микрофон. Он был ее партнером с первых мгновений концертной деятельности и сроднился с Алиной. К тому же, сделан по индивидуальному заказу и имеет специальную мембрану, которая делает звук кристально чистым. Такие микрофоны используют Леди Гага, Шер, Пол Маккартни и другие мировые звезды.

"Я привыкла с ответственностью относится к работе, – говорит Алина. – Любимый зритель достоен самого лучшего представления: Безупречный свет, звук, костюм. Именно поэтому потерять микрофон я просто не могла".

Делисс признается: когда она увидела потерю, то испытала стресс, но решила что действовать нужно незамедлительно. Ведь под угрозой были благотворительные концерты в шести молдавских городах, на ее малой родине. Артистку ждали тысячи зрителей и подвести их она просто не могла.

"Найти свою вещь в этом огромном аэропорту невозможно, – вспоминает Алина. – У меня было между рейсами 7 часов, обнаружив в этой суматохе потерю спустя лишь через два часа, то есть, на возврат отстаивались мгновения, каких-то пять часов, учитывая что только путь между выходами занимал 40 минут. Плюс надо было уладить таможенные и пограничные формальности".

В итоге Делисс поставила на ноги все службы İstanbul Havalimani. Вот уж, действительно, "ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице", – как писал Маршак. Но если там искали неизвестного героя, то тут – роскошный бесконечный аэропорт, целый город! "Мне организовали "зеленый коридор", открыли служебные проходы и я – о, чудо! – смогла найти и вернуть свою пропажу, – радуется певица. – Перед тем как улететь, я была в церкви и помолилась, попросила у батюшки благословения на путь, и это стало очень ощутимым. Небо было ко мне благосклонно".

В итоге концерты прошли безупречно. "Я прижимал микрофон к груди и благодарила Бога!" – улыбается исполнительница.