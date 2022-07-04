Все дело в овуляции: нутро развратницы Асмус вывернули наружу

Недавно Кристина Асмус поразила общественность новой выходкой. Артистка поцеловала незнакомца во время спектакля. Якобы это было необходимо для постановки. А еще актриса снялась в весьма откровенной сцене с Данилой Козловским (в сериале "Люси"), в которой ей пришлось изображать оральные ласки. До кучи вспомним, что бывшая жена Гарика Харламова имитировала половой акт в фильме "Текст" и сыграла вебкам-модель в кинокартине "Китобой".
Перечисляя заслуги Асмус, может сложиться впечатление, что артистке доставляет особое удовольствие чрезмерная откровенность в кино. Зрители уже окрестили Кристину развратницей. Однако не исключено, что артистка лишь всячески пытается обратить на себя внимание.
Психолог Андрей Зберовский вывернул нутро актрисы наружу, объяснив ее поведение гормональными скачками. Мол, женщина живет тремя личностями: до пика овуляции, во время и после нее. Неожиданные и неоднозначные поступки 34-летняя Кристина Асмус совершает от нехватки мужского внимания и личного счастья в целом. "Поднимает себе самооценку, это ее потребность чувствовать себя нужной", – высказался эксперт в беседе с DAY.RU.