"Горячо!": Раздвинувшая рогатку Литвинова показала парижанам свою огромную дыру

После начала спецоперации на Украине многие представители элиты отечественного шоу-бизнеса покинули Россию. В их числе оказалась и Рената Литвинова, которая обосновалась во Франции, а преданным фанатам остается лишь наблюдать за своей любимицей в социальных сетях.
Не секрет, что с отъездом за границу актриса лишилась работы как в театре, так и в кинематографе – российском, конечно. Не исключено, что эффектная блондинка уже нашла какое-нибудь дело во Франции, о котором открыто не рассказывает. Ясно одно: находясь в Париже, звезда живет припеваюче. Например, накануне она посетила показ одного мирового модного дома, на который явилась в весьма интересном наряде.
Рената Литвинова опубликовала в своем микроблоге пару снимков: на одном из них она снята рассекающей улицы столицы, нацепив элегантное черное платье и каблуки. Актриса идет с высоко поднятой головой, а ее шаг такой массивный, что кажется, будто она очень широко раздвинула свою рогатку.
Настоящий восторг у публики вызвало платье эффектной блондинки. Во-первых, оно украшено черными птичьими перьями. А во-вторых, в зоне декольте красуется огромная дыра, которую она показала парижанам, собравшимся, судя по всему, у места проведения показа и принявшимся ее фотографировать.
Поклонники актрисы в свою очередь стали осыпать ее комплиментами, отметив, что пребывание в Париже ей к лицу. "Горячо! Икона стиля! Роскошь! Шикарная женщина!" – написали в комментариях пользователи под фотографиями Ренаты Литвиновой.