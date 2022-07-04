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Шоу-бизнес
С детства живет в Европе и посвящает маме тату: что стало с единственной дочерью Литвиновой

С детства живет в Европе и посвящает маме тату: что стало с единственной дочерью Литвиновой

Совсем скоро наследнице актрисы исполнится 21 год. Ульяна Добровская уже много лет живет за границей и изучает историю моды.
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Свою единственную дочь Рената Литвинова родила во втором браке. Будущий супруг, миллиардер Леонид Добровский, положил на артистку глаз с первой встречи, но она не спешила отвечать ему взаимностью. Впрочем, как бы Литвинова ни старалась игнорировать ухаживания со стороны бизнесмена, у нее ничего не вышло. Со временем Леонид смог растопить лед в сердце Ренаты и сделал ее своей женой, а та подарила ему наследницу.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Ульяне было шесть, когда ее родители расстались. Развод проходил тяжело и сопровождался судебными разбирательствами. Экс-супруги долго не могли поделить имущество и дочь, однако со временем все-таки наладили отношения ради ребенка. Жить девочка осталась с мамой, но отец всегда принимал в ее судьбе активное участие.

Привыкать к самостоятельной жизни наследнице Литвиновой пришлось рано. Когда дочке исполнилось 11 лет, знаменитая мама отправила ее учиться во Францию. По словам Ренаты, пойти на такой шаг ей пришлось ради благополучия отпрыска – мол, в русской школе дочь чувствовала себя несчастной. Актриса старалась летать к родной кровиночке как можно чаще, но домой та приезжала только на каникулы.

Впрочем, жизнь за границей с самого детства явно пошла Ульяне на пользу. Наследница звезды окончила престижный британский пансион, училась в средней школе в Париже и освоила два иностранных языка – французский и английский. Сейчас Добровская продолжает образование – последние пару лет она осваивает профессию дизайнера в Королевской академии изящных искусств в Бельгии.

Что касается актерства, то здесь Ульяна тоже успела попробовать себя. Дочь Литвиновой дебютировала на экранах в 8 лет, сыграв в фильме "Весельчаки" вместе с матерью, а сейчас в ее копилке есть уже несколько киноролей. В 2021 году Рената сняла дочку в своей картине "Северный ветер".

Судя по всему, посвящать всю себя актерской профессии Добровская не планирует. Ульяна интересуется модой, строит грандиозные планы по покорению фэшн-индустрии и в будущем планирует перебраться в Штаты. После получения диплома девушка хочет стать частью команды одного из известных брендов, а лет через пять – создать свою марку одежды.

Со знаменитой матерью у Ульяны сложились удивительно теплые отношения. Добровская всегда советуется с родительницей в сложных ситуациях, восхищается ее красотой и креативностью и даже посвящает ей татуировки. Недавно Литвинова похвасталась наколкой наследницы. Девушка увековечила на своем теле пронзенное стрелой сердце со словом "Мама".

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Рената Литвинова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 12:03 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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