Не вышла замуж и не родила детей, а приемного сына вернула в интернат: что стало с актрисой Германовой

Знаменитая актриса не нашла счастья в личной жизни.

Евдокия Германова построила успешную карьеру, исполнила более 70 ролей в кино и полюбилась многим зрителям. Харизматичная актриса всегда имела много поклонников, но в личной жизни ей не повезло. Сегодня, в свои 62 года, звезда кино осталась в одиночестве. Германова не вышла замуж и не создала семью, а единственного сына, которого усыновила в нулевых, сдала обратно в интернат спустя семь лет.

Евдокия Германова появилась на свет в семье ученых, но с самого детства мечтала стать актрисой. Окончив школу, будущая звезда несколько лет не оставляла попытки поступить в ГИТИС. Добиться своей цели Германовой удалось лишь с шестого раза, когда талант молодой актрисы разглядел Олег Табаков. Народный артист зачислил девушку на свой курс, а после пригласил в "Табакерку".

На экранах Евдокия Германова дебютировала уже в 17 лет. Сыграв в фильме "Розыгрыш" в 1976 году, артистка начала получать новые приглашения и активно работать. За свою карьеру Германова исполнила множество ярких ролей и получила звание "русская Джульетта Мазина".

Любимая профессия сделала актрису по-настоящему счастливой. Однако именно из-за работы она в свое время не решилась обзавестись семьей. Евдокия Алексеевна откладывала мысли о детях, потому что не хотела даже временно оставлять карьеру, к тому же, ей не встретился достойный мужчина. Сейчас, в свои 62 года, артистка не имеет ни мужа, ни детей. Впрочем, попытки найти счастье в личной жизни у нее все же были.

О своих любовных делах Евдокия Германова никогда не распространялась. В жизни знаменитости были ухажеры и серьезные многолетние отношения, но в крепкий союз они не переросли. Несмотря на то, что звезда не обзавелась семьей и не родила детей, ей удалось попробовать себя в роли матери. В начале нулевых она взяла из детдома полуторагодовалого мальчика Николая и усыновила его.

Семейная идиллия продлилась около семи лет. Германова наслаждалась материнством и души не чаяла в мальчике, но все изменилось, когда тот подрос и пошел в школу. Евдокия Алексеевна перестала справляться с ребенком и сдала его в психиатрическую клинику якобы из-за неуправляемого поведения. По словам Германовой, у приемного сына обнаружили шизофрению. Коля провел в лечебнице год, а потом его вернули в интернат.

История с усыновлением могла бы забыться, если бы Николай не решил расставить все точки над i в студии одного из телешоу. В 2017 году юноша публично обвинил артистку во лжи и заявил, что не болел шизофренией. Колю поддержал бывший сожитель актрисы, ее брат и некоторые работники интерната. Однако звезда осталась при своем мнении. Продолжать общение с Николаем она не захотела.

Сейчас Евдокия Германова полностью посвящает себя карьере. Она продолжает сниматься в кино, играет в театре, руководит мастерской театрального факультета института "Останкино" и заведует кафедрой театрального искусства в Университете Синергия.