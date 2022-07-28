Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
партнеры
Четверг
28 июля
Лента новостей
08:33
Ни одной волосинки! Перемотанная как мумия Вайкуле вызвала шок после новости о раке
06:31
Родила в 46 лет, обвинила мужа в рукоприкладстве, потеряла отца: что стало с дочерью Белохвостиковой
04:19
На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей
02:07
Консультация с косметологом: не волноваться, а спрашивать
01:36
Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами
00:04
День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю
21:51
"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле
21:13
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана
21:07
Хулиганы разнесли машину инвалидов из Одинцово
20:56
Столит ли включать СНТ в состав населенного пункта: объяснил эксперт
20:28
Измученная Навка поставила точку в разводе: Я не хочу
19:49
"Подлось и мерзость": почерневшая как смоль Поплавская стыдится себя
19:42
Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт
18:50
"Как Олег это переносит?": Потный мужик пихнул свой агрегат развратной жене Газманова
18:08
"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем
16:46
Адские муки: Изъеденная черными пятнами Долина бьется в припадке
16:42
"Пила, пью и буду пить": Волочкова достойно ответила на гнусные обвинения в алкоголизме
16:01
"Где-то мальчик растет": брошенный женой Николаев заикнулся о ребенке на стороне
14:54
Такого раньше не видели! В Подмосковье найдет необычный гриб
14:54
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену
14:51
"Психическое заболевание": переделавшая лицо бездетная Варнава сорвалась после ухода жениха
14:33
"Это Разин все устроил, специально тянут время!": дух усопшего Шатунова не находит покоя на том свете
14:10
Куда сходить в Москве: афиша с 29 июля по 7 августа
14:06
Без слез не взглянешь: как сморщенная Долина выглядит без макияжа
13:57
Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс
13:47
"Не надо его трогать!": выплывший из мутной жижи ребенок Тодоренко остановился в развитии
13:35
Облысел, не женился и в свои 39 живет с мамой: куда пропал рыжий актер из "Ералаша" Александр Лойе
12:53
Явилась не запылилась: у порога издыхающего миллионера Серова притерлась сбежавшая из дома дочь
12:51
Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца
12:41
"И как теперь с этим жить?": костлявая выскочка Ковальчук показала лобок без трусов
12:19
Детям клеймящего Россию Максима Галкина подняли стоимость обучение в элитной частной школе
12:00
"Чья бы корова мычала": Собчак публично обмакнула Канделаки в помои
11:54
"Она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина": вся правда о кровавом насилии над девушкой в Новосибирске
11:38
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
11:22
"Город грехов": эротические утехи богачей в Москве вышли за рамки
11:05
Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам
10:48
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
10:45
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
10:14
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
10:08
"Надо выпороть хорошенько": извращенец Галкин выставил свою попку под крепкий мужской кулак
09:45
"Сбила машина": крики перекошенной Орловой сняли на камеру
09:21
"Один, без Веры": любвеобильный Меладзе поплатился за свои похождения
09:04
Сломали руку на допросе: в Киеве жестоко издеваются над пенсионеркой за связь с Россией
08:59
"Все ломается": в пустующем замке Пугачевой и Галкина царит разруха
08:36
Снова в поиске: что известно о разрыве секс-символа из "Маленькой Веры" Соколова с первой красавицей Москвы
08:33
Оценивший размер мужского достоинства Пригожин бьется в отчаянии: Не смешно!
08:22
Сгорело все: с пострадавшей во время страшного пожара Кравец работают психологи
07:39
Надвигается циклон: метеоролог прокомментировал риски аномальной жары в России
06:50
Иран намерен осуществлять ремонт самолетов из России и поставлять технические детали
06:32
"Хочется вмешаться": Откровение матери о разрыве Шишковой с Тимати
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
Поставлена точка: запятнанная позором семьи Орбакайте оценила будущее в России
"Опыт уже": сверкающую интимной дыркой жену Диброва оформили в два счета на вечеринке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Родила в 46 лет, обвинила мужа в рукоприкладстве, потеряла отца: что стало с дочерью Белохвостиковой

Родила в 46 лет, обвинила мужа в рукоприкладстве, потеряла отца: что стало с дочерью Белохвостиковой

Наследница актрисы пошла по стопам родителей и нашла себя в творческой профессии. Увы, в личной жизни ей повезло меньше.
прочитано 700 раз

28 июля Наталье Белохвостиковой исполняется 71 год. За свою жизнь Наталья Николаевна не только построила успешную карьеру, но и создала крепкую семью с единственным мужем – кинорежиссером Владимиром Наумовым. Супруги прожили в браке полвека, воспитали приемного сына Кирилла и успели вместе понянчить внука. Малыша звездной паре подарила старшая дочь Наталья. Сейчас наследнице 48 лет.

ПО ТЕМЕ

Сын выпал со второго этажа, внука ошпарили кипятком, а муж умер: что стало с затворницей Белохвостиковой

Издевался и выгонял из дома: всплыла страшная правда от дочери Белохвостиковой и покойного Наумова

Наталья Наумова появилась на свет вскоре после свадьбы родителей в 1974 году. Поскольку карьера Белохвостиковой и Наумова была в самом разгаре, девочке часто приходилось оставаться с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Впрочем, несмотря на занятость, Наталья Николаевна была замечательной мамой и уделяла дочке каждую свободную минутку. Знаменитый отец тоже не чаял в наследнице души.

С ранних лет Наташа росла артистичным ребенком и уже в детстве проявила свой талант на съемочной площадке. В 13 лет, снявшись в фильме "Берег", юная актриса окончательно убедилась, что хочет пойти по стопам родителей. После школы Наумова поступила во ВГИК.

На сегодняшний день фильмография Натальи Наумовой куда скромнее, чем у ее знаменитых родителей. Тем не менее она состоялась не только как актриса, но и как режиссер. Наумова снялась в фильмах "Белый праздник", "Джоконда на асфальте" и еще нескольких картинах. Одним из самых значимых проектов Натальи как режиссера стала лента "В России идет снег".

В личной жизни дочери знаменитостей повезло меньше, чем в карьере. Долгие годы она состояла в отношениях с актером Александром Фарбером, а в 2020 году подарила ему сына. Когда мальчик появился на свет, его маме исполнилось уже 46 лет. Увы, прибавление не скрепило семью. Уже в 2021 году Наталья со скандалом подала на развод.

По словам Наумовой, проблемы в семье начались вскоре после рождения наследника. Осенью прошлого года Фарбер на всю страну рассказал, что жена ушла от него вместе с ребенком, и обвинил в этом знаменитую тещу. В ответ Наталья обвинила супруга в рукоприкладстве и подала на него в суд.

Впрочем, разборки с мужем – далеко не самое страшное, что Наумовой пришлось пережить. 29 ноября 2021-го Наталья потеряла отца. Владимир Наумович скончался после продолжительной болезни, не дожив считанные дни до своего 94-летия. Очевидно, трагедия стала большим ударом для всей семьи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Наталья Наумова и Наталья Белохвостикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 06:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте

Кто бы мог подумать!
Шоу-бизнес

Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену

Пара пережила серьезный кризис
Шоу-бизнес

Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс

Как попала певица в шоу-бизнес

Шоу-бизнес

"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем

Мечты сбываются

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
В Подмосковье ребенок за рулем утопил машину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+