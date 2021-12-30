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Шоу-бизнес
Сын выпал со второго этажа, внука ошпарили кипятком, а муж умер: что стало с затворницей Белохвостиковой

Сын выпал со второго этажа, внука ошпарили кипятком, а муж умер: что стало с затворницей Белохвостиковой

Последние несколько лет 70-летнюю актрису буквально преследуют несчастья и трагедии
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В свое время Наталья Белохвостикова сыграла много ярких ролей и стала настоящей звездой, а теперь практически живет затворницей. Актриса, на которую обрушилось немало бед, почти не появляется на публике и не рассказывает о своей жизни. Особенно непростыми для знаменитости, овдовевшей всего месяц назад, выдались последние несколько лет.

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Актриса впервые сыграла в кино в 1965 году и запомнилась зрителям ролями в фильмах "Красное и черное", "Тегеран-43", "У озера" и других известных картинах. Однако много лет назад звезда оставила свою карьеру. Это случилось как раз после того, как в семье уже 56-летней артистки и ее 80-летнего муж появился второй ребенок.

Наталья Белохвостикова и ее супруг, легендарный советский кинематографист Владимир Наумов, впервые стали родителями в 1974 году, когда на свет появилась их дочь Наташа. А спустя больше 30 лет, неожиданно и для поклонников, и для самих себя, снова решились на пополнение. В 2007 году супруги усыновили трехлетнего Кирилла, в которого влюбились при первой же встрече в одном из детдомов. Вскоре после появления в семье нового ребенка, Белохвостикова решила оставить свою карьеру.

Последний фильм с актрисой вышел на экраны в 2013 году. Наталья Николаевна давно спряталась от поклонников, отказалась от новых съемок и публичных мероприятий, посвятив себя семье. К тому же, за последние несколько лет в ее жизни случилось немало несчастий.

В 2018 году приемный сын прославленных супругов оказался на волосок от смерти. Кирилл упал со второго этажа и попал в больницу с переломами и травмой головы. Школьник провел на операционном столе шесть часов и полтора месяца ел только через трубочку. Из-за сильного потрясения здоровье Белохвостиковой тоже дало сбой. Артистка начала страдать от проблем с сердцем и пережила сложную операцию.

Казалось, со временем жизнь Натальи Николаевны наладилась. Однако в конце этого года ее настигла новая черная полоса. Осенью у звезды кино начался серьезный конфликт с зятем – актером Александром Фарбером. Мужчина на всю страну обвинил прославленную тещу в крахе своего брака и заявил, что опасается за своего полуторагодовалого сына.

По словам Александра, его жена Наталья ушла от него к матери вместе с маленьким сыном. Фарбер считает, что в этом виновата Белохвостикова, которая якобы хочет повесить на наследницу обязанности прислуги и сиделки. Больше всего актер переживает даже не за брак, а за полуторогодовалого сына. Мужчина уверен – мальчику опасно находиться в доме, где якобы хранится оружие и лекарства валяются прямо на полу. К тому же, по словам Александра, там его сына ошпарили кипятком до серьезных ожогов с волдырями. В ответ Наталья, дочь артистки, обвинила мужа в рукоприкладстве.

29 ноября в семье, на которую обрушилась травля Фарбера, случилась трагедия. Супруг звезды Владимир Наумов скончался почти за неделю до своего 94-летия. Теперь раздавленную трагедией актрису, судя по всему, ждет еще и суд с зятем. Белохвостикова подала иск в суд о защите чести о достоинства, а Фарбер уже подготовил для заседания видео, где его сын сидит в заваленной хламом комнате бабушки.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2021, 10:48 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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