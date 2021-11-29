Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов

Умер легендарный советский кинематографист, муж актрисы Наталии Белохвостиковой, народный артист СССР, Владимир Наумов. Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.
Причина смерти Владимира Наумова пока не называется, однако ранее стало известно, что Наталия Белохвостикова отказалась отмечать свое 70-летие из-за недуга мужа.
Легендарный режиссер и кинофункционер Владимир Наумов страдал от деменции, рассказывала однокурсница Белохвостиковой по ВГИКу, актриса и режиссер Наталия Бондарчук.Серьезные проблемы со здоровьем у Владимира Наумова начались летом. Белохвостикова день и ночь дежурила возле мужа. Она не участвовала ни в каких интервью и телепередачах.
Пока Наталия Белохвостикова не прокомментировала трагическое событие и не поведала поклонникам, как и когда можно будет проститься с режиссером. Эта информация появится чуть позже.
Владимир Наумов снял много ярких картин. Вместе с женой он работал над "Тегераном-43", был одним из сценаристов советского сериала "Как закалялась сталь". Также он работал в качестве актера и снимался в таких фильмах как "Гори, гори, моя звезда" и многих других.