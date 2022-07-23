"Люблю": 82-летний Виторган заласкал тощую блондинку с голой грудью

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган увлекся симпатичной актрисой Нино Нинидзе. В этом году пара перестала афишировать роман, и появились слухи, будто отношения дали трещину. Наконец, ложные подозрения рассеялись. Кроме того, Нино Нинидзе вошла в расположение потенциального свекра — Эммануила Виторгана.
Девушка разместила в личном блоге видео, сделанное из фотографий с празднования ее дня рождения в 2021 году. "Вечеринка моей жизни. Люблю каждого", — подписала ролик актриса. На снимках тощая блондинка предстала в пикантном виде: спустила бретели платья с плеч, оголяя молодую грудь.
На видео показано, как Нино Нинидзе страстно целуется с возлюбленным. Также в объектив попал Эммануил Виторган. Народный артист России заласкал именинницу, прижимая к себе в объятиях перед камерой.
Пользователи Сети оставили добрые замечания к публикации. "Какие позитивные фото", "Очень классно!", — похвалили уникальные кадры в комментариях.
Некоторое время Нино Нинидзе транслировала в блоге меланхоличный контент, чем сильно расстраивала фанатов. Теперь же поклонники спокойны: рядом с девушкой есть прекрасные заботливые люди, которые всегда помогут и подбодрят в трудную минуту. Чего стоит один только Эммануил Виторган.