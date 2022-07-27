Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс

В 2003 году Полина Гагарина стала участницей второго сезона нашумевшего конкурса "Фабрика звезд". Россияне полюбили певицу за невероятный тембр голоса и ее красивую внешность. Но мало кто из поклонников творчества артистки знает, как именно она оказалась на проект, после участия в котором стала суперзвездой.
Посмотрев очередной выпуск ютуб-шоу Яны Чуриковой, о котором пишет "Общественная служба новостей", поклонники поняли, что в начале карьеры Гагариной ее покровителем был педагог по вокалу Владимир Коробка. Мужчина рассказал, что это он привел юную певицу на проект к Максиму Фадееву. Полине пришлось ублажать слух продюсера и музыканта ртом, чтобы попасть на проект с первого сеанса и стать знаменитой.
Полина была способной и талантливой участницей "Фабрики звезд", поскольку победила она на проекте и до сих пор является одной из самых популярных артисток в России. Сегодня хиты певицы напевает вся страна.
Также стоит отметить, что несколько лет назад Полина Гагарина покорила Китай, приняв участие в популярном в стране проекте Singer. Певица смогла дойти до финала. Голосом российской артистки были поражены миллионы китайских слушателей.