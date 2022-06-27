"Не может ничего": своенравная дочь Гагариной вьет веревки из слабовольного отца

Два года назад российская певица Полина Гагарина стала свободной женщиной. Она развелась со вторым мужем, мало зарабатывающим фотографом и домашним тираном Дмитрием Исхаковым, и стала одна воспитывать их общую дочь Мию. Также у Полины Гагариной есть старший сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.
После развода артистка не стала препятствовать встречам Исхакова с дочерью. Но в воспитании, судя по всему, он принимает мало участия, да и воздействовать педагогически на дочь у него не получается. В свежем интервью артистка рассказала, что ее своенравная дочь вьет из отца веревки.
"Единственный человек, с которым она может договориться, это я. Из папы она вьет такие веревки, просто канаты, и папа не может ничего, он трясется. Мы с ней разговариваем просто по женски. Я ей говорю, давай договоримся. Она говорит, давай. Вот так? Да", – рассказала Гагарина в эфире Ru.tv.
Напомним, после развода Дмитрий Исхаков не упускает возможности всячески уколоть Полину Гагарину. Недавно певица презентовала новый хит "Вода". Песня посвящена драматичной истории любви. Исхаков решил прокомментировать событие и написал: "Бывшая выпустила хит про меня".