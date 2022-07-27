Снова в поиске: что известно о разрыве секс-символа из "Маленькой Веры" Соколова с первой красавицей Москвы

Андрей Соколов после выхода на экраны фильма "Маленькая Вера" был провозглашен секс-символом страны. И сохраняет этот титул по сей день, хотя ему в августе стукнет 60. А когда актер снялся в клипе одной из первых московских красавиц Алины Делисс "Оба", по Москве поползли слухи: между ними случился страстный роман. Но, кажется, счастье было недолгим.



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