Снова в поиске: что известно о разрыве секс-символа из "Маленькой Веры" Соколова с первой красавицей Москвы

"Мои песни биографичны, каждую историю я пропускаю через себя", – не раз подчеркивала певица Алина Делисс. Но ее новая композиция "Музыка для тебя", написанная на музыку и стихи Владимира Курто, удивила поклонников неожиданным смыслом и пронзительным мессенджем.
Алина этой песней словно бы благодарит героя своего романа за минуты счастья, за блаженство, за рай, который был. И прощается с ним. Эта песня – эпилог, красивая кода, эффектная точка закончившихся романтических отношений.
"Это же она про Соколова поет, – ахнули фанаты. – Ведь их считали все очень красивой парой. Оба свободны, оба талантливы, казалось, у них идеальный союз. Но, видимо, что-то изменилось и красивая сказка подошла к концу".
Сама Делисс разрыв с Соколовым пока прямо не комментирует. "Мы никогда не знаем, какой будет наша любовь, – туманно говорит артистка. – Ведь начало отношений, их развитие, история завоевания сердца всегда во власти высших сил. И чем закончится новая история любви – всегда загадка и таинство. Она может стать красивым романом на всю жизнь, а может стать красивой легендой с открытым финалом. Остаться лишь искрой или стать ярким огнем, который, впрочем, может испепелить любящие сердца, оставив после себя лишь воспоминания и музыку…"
Но кто на самом деле разбил сердце первой красавицы Москвы Алины Делисс? Судя по ее смелому леопардовому наряду, в котором она появилась недавно на модной премии, Алина снова в активном поиске – жаждет мужского внимания и ласки. Тогда как, по словам внимательных поклонников, во время отношений с Соколовым она стала одеваться более сдержано и целомудренно.