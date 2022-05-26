82-летний Виторган показал нежности с красавицей-женой

Накануне в Москве прошла премия First Ladies & Top Men Awards Russia. Одну из наград получили Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик. Супруги вышли на сцену и исполнили песню "Любовь, успех и верные друзья". Этот момент сняли на видео журналисты. Кажется, что их красивый союз – воплощение самой нежности!
Напомним, 60-летняя Ирина Млодик – третья жена Эммануила Виторгана. Супруги воспитывают двоих дочерей – четырехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару. У 82-летнего актера есть и взрослые дети – дочь Ксения Румянцева, которой уже 56 лет, и сын Максим, отметивший в прошлом году 49-летие.
Ранее сообщалось, что Эммануил Виторган снова покинул Россию. Артист вместе с детьми улетел в Турцию после скандала, который спровоцировал режиссер Никита Михалков, показав фотографию актера в своей передаче "Бесогон". Подробнее об этом писали "Дни.ру".