Заподозренный в секс-утехах с родным племянником Рики Мартин ответил на обвинения: Это было больно

Рики Мартин с нетерпением ждет, когда сможет вернуться на сцену.

Всемирно известный пуэрториканский поп-исполнитель и актер Рики Мартин недавно оказался в эпицентре грандиозного сексуального скандала. Артист рисковал загреметь за решетку на 50 лет, что в его возрасте можно приравнять к пожизненному заключению.

С обвинениями в адрес знаменитого певца выступил его родной племянник. 21-летний Деннис Ядиэль Санчес обвинил дядю в домогательствах. По словам смазливого юноши, они действительно состояли в отношениях, однако когда молодой человек отверг своего 20-летнего родственника, последний начал добиваться продолжения встреч с помощью физического и психологического давления.

Так или иначе, дело ушло в суд. Рики Мартину пришлось отстаивать свое честное имя. Общественность довольно легко приняла как данность ту мысль, что певец мог развращать собственного племянника, ведь он не является сторонником традиционных отношений.

Рики Мартин – один самых известных в мире гей-звезд. Артист открыто признался в нетрадиционных сексуальных отношениях в 12 лет назад. Примечательно, что у него есть супруг. Пара даже воспитывает четырех детей, рожденных от суррогатных матерей.

Меж тем, это не оставило родственника певца от серьезных обвинений, которые были квалифицированы следствием как уголовное преступление. Судебный процесс начался в четверг, 21 имя. Точка в процессе сразу же была поставлена.

Сторона истца отказалась от обвинений в адрес певца, а Рики Мартин впервые прокомментировал скандальную историю. Он подчеркнул, что все это время молчал в интересах следствия.

"Это было очень больно", – заявил Рики Мартин.

Он также подчеркнул, что после ложных обвинений собирается заняться восстановление. Лучшим средством исцеления, по словам артиста, является музыка, поэтому он с нетерпением ждет момента возвращения на сцену.