"Все": прооперированный глохнущий Корчевников погибает

Борису Корчевникову накануне исполнилось 40 лет.

К своему еще довольно молодому возрасту мужчина уже многое пережил. Около семи лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. После этого из-за возникшего осложнения журналист стал испытывать проблемы со слухом. Недавно глохнущего мужчину вновь прооперировали – на этот раз хирургическое вмешательство коснулось слухового нерва.

В свежем интервью телеведущий во избежание спекуляций на теме его здоровья рассказал о том, как на самом деле обстоят его дела. Корчевников откровенно признался, что после недавнего лечения проблемы у него есть.

"Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное," – откровенно рассказал 40-летний мужчина.

Когда проблемы с самым главным – не позавидуешь. Можно сказать, что глохнущий мужчина погибает в отсутствие полноценной и качественной коммуникации. Для любого человека и особенно журналиста это действительно очень важно. Поклонникам остается лишь ждать улучшений, поддерживать и, конечно, молиться.

Сам же Корчевников уверен, что со временем все его проблемы уйдут и слух восстановится. В интервью "РИА Новости" телеведущий выразил надежду на то, что самая серьезная стадия его лечения уже осталась позади.

Что касается личной жизни холостяка Корчевникова, то здесь ему пока не нашлось чем порадовать фанатов. Борис Корчевников признался, что его личная жизнь проходит на работе, но сам он на данном этапе получает от этого радость.