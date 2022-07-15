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Шоу-бизнес
"Можно судить о достоверности": объявлено о смерти 38-летнего Бориса Корчевникова

"Можно судить о достоверности": объявлено о смерти 38-летнего Бориса Корчевникова

На Россию обрушилась страшная новость о смерти молодого и талантливого телеведущего.
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Российский телеведущий Борис Корчевников несколько лет назад боролся с доброкачественной опухолью. Он перенес длительное лечение, в том числе операцию, и долго восстанавливался. Жизнь артиста была на волоске, за него молилась вся Россия.

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После реабилитации Борис Корчевников сильно изменился. Он поправился, стал плохо слышать, но несмотря ни на что, продолжал работать и добросовестно исполнял свой долг. После этой истории к состоянию здоровья ведущего программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" приковано особое внимание поклонников.

Корчевников философски относится к разным сплетням о себе. Впрочем, всему есть предел, не выдержал и он. Недавно в Сети начали появляться слухи о том, что болезнь якобы вернулась. А на днях и вовсе всплыла странная информация о том, что 38-летний Борис Корчевников якобы умер. Ведущий нашел эту новость и возмутился такой несправедливости. Он решил прокомментировать недостоверную информацию.

"Если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли? Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России на западных платформах", — заявил Корчевников.

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Борис Корчевников. Фото: "Судьба человека"
Автор: 15 июля 2022, 11:13 Источник: соцсети • Требует проверки
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