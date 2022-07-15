"Лучше не иметь детей": врезавший Собчак в "интересном положении" Корчевников поставил крест на ребенке

Популярный российский журналист, актер Борис Корчевников, будучи очень религиозным человеком, постоянно размышляет о философских проблемах. Пока его передача "Судьба человека" не выходит в эфир, телеведущий общается с публикой через социальные сети.
Звезда сериала "Кадетство" придерживается патриотических взглядов, он поддерживает решение о проведении специальной военной операции России на Украине и, наоборот, жестко критикует коллег по цеху, покидающих родину на фоне политических событий.
Не так давно артист обратил внимание на "интересное положение" Ксении Собчак. Борис Корчевников напомнил, что телеведущая раньше участвовала в проекте "Дом-2", потом баллоторивалась в президенты России, якобы врала про церковь и закатила скандал на собственной свадьбе. Об этом писали "Дни.ру".
А сейчас журналиста заинтересовал моральный облик наследника американского лидера Джо Байден. Телеведущий раскритиковал у себя в телеграмм-канале Хантера Байдена, опубликовав его фото в компании нескольких женщин легкого поведения.
Он фактически поставил крест на ребенке президента США, назвав того животным. По словам Бориса Корчевникова, чем вырастить подобного наследника, "лучше не иметь детей" вовсе.