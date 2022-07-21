Развод через 9 месяцев после свадьбы и отказ рожать для себя: как живет скрытная актриса Лоза

В любви, в отличие от карьеры, актрисе пока не повезло.

Евгения Лоза полюбилась зрителям по сериалам "Закрытая школа", "Восток-Запад" и другим известным проектам. За годы своей карьеры актриса то и дело радовала поклонников своего творчества новыми ролями, но личную жизнь почти всегда хранила в строгом секрете. Возможно, все дело в том, что звезде до сих пор не встретился мужчина, который смог бы сделать ее по-настоящему счастливой.

Будущая артистка появилась на свет в 1984 году и выросла в семье инженеров-строителей. Неудивительно, что родители не были в восторге от ее страстной мечты стать актрисой. Отец Евгении хотел, чтобы та продолжила семейное дело, но она с ранних лет грезила о сцене, а когда пришло время выбирать учебное заведение, поступила в Школу-студию МХАТ к знаменитому Константину Райкину. Впрочем, до диплома Лоза так и не доучилась – ее поглотила работа.

Несмотря на запрет преподавателей сниматься в кино, Евгения начала трудиться уже после первого курса. Молодая актриса исполнила небольшую роль в сериале "Марш Турецкого", потом сыграла в "Каменской", а затем – в фильме "К вам пришел ангел". Совмещать учебу и работу было нелегко, а когда Райкин поставил студентку перед выбором, она предпочла второе. В итоге вуз звезда не окончила.

Слава и признание пришли к Лозе после выхода сериала "Печорин. Герой нашего времени", где она сыграла княжну Мэри. Впрочем, по-настоящему популярной актриса стала позже, снявшись в сериале "Закрытая школа". Роль врача-вирусолога Ларисы Одинцовой принесла артистке целую армию поклонников. И это была далеко не последняя ее громкая работа.

Евгению Лозу с полной уверенностью можно назвать скрытной актрисой. Она привыкла прятать свою личную жизнь от любопытных глаз публики. В свое время Евгения признавалась, что у нее были серьезные отношения с мужчиной, никак не связанным с миром шоу-бизнеса. Имя избранника актриса не назвала, но отметила, что тот выступал против того, чтобы она снималась. Этот союз звезды так и не привел к свадьбе, а вот следующий – наоборот.

В 2019 году стало известно, что артистка выходит замуж за актера Антона Батырева. Коллеги познакомились на съемках фильма "На качелях судьбы" в 2018 году и долгое время скрывали свои отношения. Звезды тщательно оберегали свое счастье от чужих глаз, а всего через 9 месяцев после свадьбы оберегать, увы, было уже нечего. Летом 2020-го Лоза сообщила о разводе. Причины расставания актеры называть не стали.

Евгения не скрывала, что очередное фиаско в любви далось ей нелегко. В свои 38 лет актриса до сих пор не имеет семьи и детей, но лишь потому, что пока не встретила вторую половинку. По словам звезды, она не из тех, кто станет рожать для себя. Сейчас Лоза активно работает и занимается своей карьерой.