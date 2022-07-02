"Нет табуированных тем": развратница Асмус обсуждает с 8-летней дочерью свой интим

Кристина Асмус поделилась, что старается быть другом своей восьмилетней дочери Анастасии от Гарика Харламова.

По словам артистки, она старается выстроить с дочерью доверительные и близкие отношения – таких ей не хватало с собственной мамой. Звезда заявила, что для нее важно быть ребенку другом и сохранять дистанцию, показывать, кто в доме родитель.

Как оказалось, между ними нет запретных тем, Кристина Асмус даже обсуждает с девочкой свой интим, по крайней мере то, что касается женской репродуктивной системы. "У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные", – цитирует актрису StarHit.

Также Кристина Асмус призналась: она гордится, что Настя ходит вся в синяках и ссадинах. Дело в том, что девочка обожает гулять с друзьями во дворе – бегать, прыгать, играть. Артистка радуется, что малышка не сидит в телефоне, а познает жизнь.

При этом актриса часто сама участвует в детских играх. По словам Асмус, ей нравится бегать вместе с ребятами, а не сидеть не лавочке, как многие мамы. Правда, звезда "Текста" жалеет, что ей часто не хватает времени на общение с дочкой из-за гастролей и съемок.

Напомним, Кристина Асмус не боится показываться в разных ипостасях. Громкую известность актриса получила после выхода фильма "Текст", в котором разделась догола и изобразила страстный секс с героем Ивана Янковского. После этого многие считают звезду развратницей.