"Вы что, конченные?": наступившей на те же грабли Бородиной влепили оплеуху

Ксения Бородина, кажется, обрела счастье. Однако коллеги не оценили ее выбор.

Бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня раскритиковала выбор Ксении Бородиной. По ее словам, ведущая повторяет свои же ошибки. Об этом она заявила в эфире шоу "Злые языки" на "Рутюб".

Напомним, Ксения Бородина после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым начала встречаться с Трофимом Симищенко. Однако Виктория Боня уверена, что ведущая променяла шило на мыло, бросив одного безработного и вступив в связь с другим таким же.

"Она любит таких безработных. Ксения Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить, потом выставлять картинку идеальной семьи, хвастать якобы его подарками. Потом через некоторое время они ссорятся, и Ксения начинает обсуждать, какое у него маленькое достоинство. Далее они сходятся снова. Потом оказывается, что и она, и он замешаны с подругами, друзьями близкого круга..." – вывалила нелицеприятные подробности 42-летняя Виктория Боня.

Вторая ведущая шоу Наталья Краснова удивилась, зачем звезды вечно влипают в интриги с друзьями бывших. "Вы что, конченные?" – вскрикнула она.

Однако бывшая звезда шоу "Дом-2" напомнила, что Курбан Омаров и нынешний любовник Ксении Бородиной сейчас вовсе не друзья. Омаров требовал с Симищенко огромный дол, из-за чего приятели долго скандалили. Речь шла о нескольких миллионах рублей.