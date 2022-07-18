Господи, помилуй! Могилу легенды фильмов "Брат" и "Брат-2" разрыли на кладбище

Раньше на месте захоронения звезды фильма "Брат" стоял деревянный крест.

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге вместо деревянного креста на могиле режиссера Алексея Балабанова появился весьма странный памятник. Проект разработала его вдова, пишет АиФ.

Стоит отметить, что сам Балабанов не хотел такого памятника. Он завещал деревянный крест на месте своего захоронения. В итоге получилось, что все сделали против его воли, потревожив душу покойника и разрыв могилу. Господи, помилуй! – с ужасом думают поклонники культового режиссера, картины которого актуальны по сей день.



В основании памятника стоит гранитная тяжеловенная плита, на которой вычерчена корявым почерком фамилия режиссера фильмов "Брат" и "Брат-2". На другой стороне монумента указано имя покойной звезды. Наверху стоит гранитный крест с портретом Балабанова. Поклонники несут к монументы цветы и ставят свечи, пишет "Царьград".

Напомним, режиссер фильмов "Брат", "Брат-2" и "Груз 200" умер в 2013 году в возрасте 55 лет от острой сердечной недостаточности. В момент, когда ему стало плохо, он находился в санатории по Петербургом, где он трудился над очередным сценарием.

На его могиле стоял деревянный крест на протяжении девяти лет. Таким образом вдова режиссера исполнила его волю, обустроив его могилу аскетично.