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Шоу-бизнес
Господи, помилуй! Могилу легенды фильмов "Брат" и "Брат-2" разрыли на кладбище

Господи, помилуй! Могилу легенды фильмов "Брат" и "Брат-2" разрыли на кладбище

Раньше на месте захоронения звезды фильма "Брат" стоял деревянный крест.
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На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге вместо деревянного креста на могиле режиссера Алексея Балабанова появился весьма странный памятник. Проект разработала его вдова, пишет АиФ.

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Стоит отметить, что сам Балабанов не хотел такого памятника. Он завещал деревянный крест на месте своего захоронения. В итоге получилось, что все сделали против его воли, потревожив душу покойника и разрыв могилу. Господи, помилуй! – с ужасом думают поклонники культового режиссера, картины которого актуальны по сей день.

В основании памятника стоит гранитная тяжеловенная плита, на которой вычерчена корявым почерком фамилия режиссера фильмов "Брат" и "Брат-2". На другой стороне монумента указано имя покойной звезды. Наверху стоит гранитный крест с портретом Балабанова. Поклонники несут к монументы цветы и ставят свечи, пишет "Царьград".

Напомним, режиссер фильмов "Брат", "Брат-2" и "Груз 200" умер в 2013 году в возрасте 55 лет от острой сердечной недостаточности. В момент, когда ему стало плохо, он находился в санатории по Петербургом, где он трудился над очередным сценарием.

На его могиле стоял деревянный крест на протяжении девяти лет. Таким образом вдова режиссера исполнила его волю, обустроив его могилу аскетично.

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Могила Алексея Балабанова. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 июля 2022, 21:10 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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