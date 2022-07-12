Свой путь: 19-летний сын Бодрова отрекся от отца

В этом году Сергею Бодрову исполнился бы 51 год. Дети прославленного российского актера продолжают помнить о нем и прославлять его творчество, несмотря на то, что были совсем маленькими, когда он погиб.
Младший сын Сергея Бодрова Саша был еще грудничком, когда актера не стало. Тогда мальчику был всего месяц. Вдова актера поражалась, как сын похож на знаменитого отца. Со временем это стали видеть и окружающие.
Сын Бодрова тоже стал творческим человеком. Сейчас он занимается музыкальной карьерой и выступает. Сначала Саша Бодров вместе с другом создал группу CRACK SQUAD, а потом начал записывать рэп.
Сейчас 19-летний сын Сергея Бодрова собирает полные залы и продолжает строить карьеру. Недавно он выступил в клубе под живую музыку. Сын Бодрова выступает под псевдонимом SanCheeseS, у молодого человека свой путь, который он хочет пройти без груза легендарной фамилии. Некоторые фанаты шокированы таким положением дел, ведь фактически сын отрекся таким образом от отца.
Осталась у Сергея Бодрова и дочь Ольга. Она пошла по стопам отца и стала актрисой. В отличие от сына, который фактически отрекся от фамилии отца в творческом поприще, старшая дочь не боится говорить, кто она.
"Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни", – говорила дочь звезды фильма "Брат".