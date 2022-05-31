"В священника наряжалась и про церковь врала": Собчак погнали прочь

Пока программа ведущего Бориса Корчевникова "Судьба человека" временно не выходит в эфир. Журналист продолжает общение с поклонниками в телеграм-канале. Там он рассказывает о своем видении по поводу происходящего в мире, а также высказывается о покинувших Россию коллегах по шоу-бизнесу.
Корчевников уже раскритиковал Моргенштерна (признан иноагентом), Ксению Собчак и других. Что касается последней, то здесь ведущий выразился особенно нетерпимо. По словам ведущего, было бы неплохо, если бы 39-летняя коллега и вовсе исчезла с экранов.
"Ведущую "ДОМа-2", помните? Она еще потом в президенты выставлялась и в священника наряжалась и про церковь врала без конца, и над собственным венчанием надругалась? Что, ее забыли? Вот и не дайте нам вспомнить это. Потому что, если это снова станет содержанием нашей жизни, то все, что происходит сейчас на Донбассе и юго-западных русских землях — зря", – написал Корчевников.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак якобы лукавит о своих планах остаться в Россию. Якобы она не просто так постоянно мечется и летает за границу и может наводит там мосты. Сама же блондинка уверяет, что ездит всего лишь в командировки.