"Умерла": Поклонники бежавшей из России Айзы рыдают в трауре

Бывшая жена Гуфа активно общается со своими поклонниками, причем не боится показывать свои недостатки и излишнюю откровенность. Кажется, что именно из-за этого она и стала любимицей миллионов. Так, например, недавно Айза Долматова жаловалась на финансовые трудности, а потом внезапно заговорила о покупке нового дома – с помощью своего влиятельного отца.
А теперь блогеру удалось позволить себе укатить из России. Сейчас экс-супруга музыканта вместе с двумя сыновьями находится в отпуске за границей: греется на солнышке, плавает в бассейне и, конечно, не забывает выходить на связь с народом, чтобы сообщать важные новости. Известие, которое она принесла вчера, заставило ее поклонников рыдать в трауре.
"В возрасте 87 лет умерла богатейшая женщина Монако Лили Сафра", – написала в своем микроблоге Айза Долматова.
Стоит отметить, что женщина, о которой идет речь, прославилась своим добрым сердцем, ведь она тратила баснословные деньги на благотворительность и не скупилась на помощь нуждающимся.
Между тем, пока светская львица греется на солнышке, в Сети выходят новые интервью с ее участием. В одном из них она рассказала об отношениях экс-супруга Гуфа с собственной матерью. Как оказалась, бывшая свекровь бросила рэпера в юном возрасте, чтобы преуспеть в личной жизни. "Он недолюбленный ребенок", – приводит слова Айзы Долматовой РИА ФАН.