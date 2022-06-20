Сморщенная и с пигментом: Айза показала свою лысую киску

Айза Анохина выложила интимное видео на всеобщее обозрение.

Бывшая жена Гуфа активно общается с поклонниками и откровенно говорит о своей жизни. Она не стесняется недостатков и не кичится чрезмерным умом или деньгами. Айза всегда была близка к народу, за что и получила признание.

ПО ТЕМЕ Утопающая в нищете Айза с двумя прицепами вынуждена покинуть жилище: Села на шею отцу

На днях блогер и бизнесвумен призналась, что покупает дом. Фанаты удивились, откуда такие деньги, ведь еще вчера она плакалась об их отсутствии и тяжбах кризиса. По словам Айзы, ей помогает влиятельный отец. Кроме того, она продала квартиру в Москве за 58 миллионов рублей.

После таких новостей в ее аккаунте стало еще больше подписчиков, которые хотят следить за каждым шагом. Айза не против, она ответила им откровенным видео. Сегодня Айза показала, как купает своих домашних кисок в салоне у грумера.

Два голых кота-сфинкса Дейзи и Дарлинг с ужасом принимали ванны из озона и проходили другие процедуры. Сморщенные и пигментированные киски мяукали и без конца вырывались из настойчивых рук специалистов салона. Айза отметила, что сфинксов надо мыть часто – один-два раза в неделю. Поклонники представили, сколько можно потратить денег на такую заботу. Однако Айза отметила, что чаще всего она все же моет кисок сама.