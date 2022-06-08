"Казалось, что "маска" треснет": Аринбасова вывалила жуткие подробности неудачной пластики Алентовой

Наталия Аринбасарова рассказала, делала ли себе пластику, и почему не общается с Вертинской.



75-летняя российская актриса Наталия Аринбасарова порадовала фанатов новой ролью в комедии "Мой папа – вождь". Однако на премьере у своего сына Егора Кончаловского она не была. На днях звезда дала расширенное интервью, в котором объяснила причину.

Сейчас Аринбасова живет в загородном доме в подмосковной деревне Крюково. В беседе с журналистами актриса призналась, что устала от московских тусовок и осела за городом, поэтому на премьеру к сыну решила не ехать, ведь видятся они и так довольно часто, ведь живут под одной крышей.

В деревне актриса занимается в основном цветоводством, а по хозяйству помогают наемные работники. Несмотря на возраст, Наталия Аринбасова продолжает сниматься в кино, сын и дочь все время дают ей роли.



Также в дом к Наталии Аринбасовой постоянно приезжают подруги, так что скучать ей не приходится. С Анастасией Вертинской, правда, актриса общается редко. Говорит, что она человек настроения. В ходе беседы зашла речь о пластических операциях. Аринбасова отметила, что у нее их нет, и она с ужасом смотрит на тех, кто их сделал.

"Когда видела вечно молодую Людмилу Гурченко, казалось, что ее "маска" сейчас треснет. Анни Жирардо не прятала свои морщины, а носила их с достоинством. Жалко и прекрасную Веру Алентову. Она бы до сих пор много снималась, если бы не сделала пластическую операцию", – с сожалением заключила Наталия Аринбасова.