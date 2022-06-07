Встретимся в суде: Питт нанес удар пойманной на тайной связи с бизнесменом из России Джоли

Брэд Питт снова устроил разборки с Анджелиной Джоли.

Актеры развелись еще в 2016 году, однако страсти в их отношениях все никак не утихают. В последние годы они сражались в суде за детей, публично оскорбляли друг-друга, а в начале этого года нашли новый повод для ругани. Бред Питт подал в суд на Анджелину Джоли, причем в этой истории оказался замешан российский бизнесмен.

Прошлым летом звезда фильма "Малефисента" просила суд отозвать временный запрет на продажу совместных с Питтом активов, чтобы избавиться от своей доли в бизнесе по производству вина во Франции. Экс-супруг не стал препятствовать, но при одном условии – покупатель доли должен быть одобрен самим Брэдом Питтом. Однако на требование бывшего мужа актриса наплевала и за его спиной продала долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

В конце концов Брэд Питт узнал о тайной связи бывшей жены с предпринимателем и подал на нее в суд с требованием аннулировать сделку и взыскать с актрисы компенсацию. Правда, иск так и не был удовлетворен. Как рассказывает зарубежная пресса, Брэд Питт считает, что все действия Анджелины Джоли были совершены с одной единственной целью – причинить вред бывшему мужу и его репутации как бизнесмена. Но актер не собирается сдаваться. На днях он снова пошел в суд все с тем же требованием – аннулировать сделку.