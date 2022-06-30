"Не вместились": продюсер о судьбе привезенной на прощание с Нарциссом горе роскошных роз

Гроб с телом Пьер Нарцисса в эти минуты по пути на его родину. В Камерун "шоколадного зайца" отправили спецбортом сразу после прощания в Москве. Подробности "Дни.ру" сообщил продюсер Сергей Дворцов.

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