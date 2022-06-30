"Не вместились": продюсер о судьбе привезенной на прощание с Нарциссом горе роскошных роз

Пьер Нарцисс лежал в белоснежном дорогом гробу, но после окончания панихиды его положили в герметичный цинковый гроб, который и отправили на родину.
У России со столицей Камеруна городом Яунде нет прямого авиационного сообщения. А самый короткий путь с пересадками в Дубае и Аддис-Абебе занимает более двух дней. Поездка выходит не только долгой, но и очень затратной – около 200 тысяч на человека. Но родственники артиста при помощи посольства смогли организовать специальный чартерный рейс. Об этом "Дни.ру" сообщил продюсер Сергей Дворцов.
Туда же вместе с гробом положили и все цветы, которые принесли поклонники на панихиду. А их была целая машина! "Цветы, которые в самолет не поместились, отвезли к стенам посольства Камеруна на Большой Ордынке, 35, там сейчас находится мемориал Нарцисса, куда люди несут цветы и свечи", – отметила Дворцов.
Похороны "шоколадного зайца" на родине пройдут до конца недели – он упокоится в семейном склепе рядом с отцом и дядей. Такова была воля его матери и сестры.
Напомним, Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут "шоколадного зайца", умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подаграм внутренних органов.