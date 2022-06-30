Господи, помилуй: шикарный гроб с Нарциссом утонул на глазах жены и дочери

C "шоколадным зайцем" удалось проститься лишь с третьего раза. Он умер еще 21 июня, но семейные склоки и юридические формальности не позволили устроить панихиду раньше.
Зато сейчас прощание было организовано по высшему разряду. Шикарный белоснежный гроб буквально утонул в охапках роз! Их привезли поклонники на грузовике и раздавали всем желающим.
Первой – без прессы – проститься подошла ведущая "Фабрики звезд", где и выступал когда-то Нарцисс, Яна Чурикова. Потом прощались бывшая Валерия Калачева и 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. Они-то и организовали достойную звезды панихиду, трижды оплачивая аренду траурного зала и дорогое – за 38 тысяч – бальзамирование тела дорогого человека. Других звезд на прощании замечено, увы, не было.
Траурную церемонию сопровождал живой госпел-хор из Камеруна и священник оттуда же, который прочел "Отче Наш", а потом в проповеди заметил, что похороны всегда важнее рождения, потому что при появлении на свет есть только мать, а при уходе в мир иной – масса друзей.
Сразу после панихиды тело "шоколадного зайца" будет положено в герметичный цинковый гроб и отправлено самолетом на родину, где его похоронят в семейном склепе с отцом и дядей.
Напомним, Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут "шоколадного зайца", умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подаграм внутренних органов.