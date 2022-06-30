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Шоу-бизнес
"Не прощаюсь с тобой": сексуальная жена в дерзком мини блеснула у гроба Нарцисса

"Не прощаюсь с тобой": сексуальная жена в дерзком мини блеснула у гроба Нарцисса

В траурном зале при ЦКБ управделами Президента РФ завершилась церемония прощания с Пьером Нарциссом. Несмотря на то, что панихиду удалось устроить только с третьего раза, все было организовано очень достойно
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Журналистов на панихиде было больше, чем поклонников, а из звезд пришла только бывшая ведущая "Фабрики звезд" Яна Чурикова. Но пусть это будет на их совести.

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Тихий ужас: как выглядит в гробу пролежавший десять дней Пьер Нарцисс

Несколько тысяч роз, белоснежный гроб, флаг Камеруна – с "шоколадным зайцем" прощались как с национальным героем! – песни африканского госпел-хора... Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева при помои посольства организовала все очень достойно.


От нее и самой было не отвести глаз – в дерзком мини она даже у гроба выглядела очень сексуально. И даже странно вспоминать, что от такой красавицы мог уйти певец – в 2017 году Валерия Калачева подала на развод, поскольку, как писали, Пьер ей изменил.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но у гроба она забыла все обиды. "Ты заряжал радостью, позитивом, легкостью, своим раскатистым смехом, объединяя всех нас, – обратилась к покойнику у гроба бывшая жена. – Ты был душой любой компании. Пьер, ты, наверное, слышал, как эти девять дней у меня разрывался телефон – звонки со словами соболезнования были со всего мира. Ты проделал благодаря своему таланту огромный путь из Африки в Россию, тебя знают тут все и ты тут навсегда герой. Мы будем продолжать твое дело, а ты будешь руководить и подсказывать нам. Мы не прощаемся с тобой!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут "шоколадного зайца", умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подаграм внутренних органов.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 30 июня 2022, 13:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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