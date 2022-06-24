Бездыханное тело: Обгоревшую в адском пламени сестру Билана нашли в ночи

Сестра Димы Билана оказалась в страшной ситуации.

В семье знаменитого певца скоро, кажется, станет на одну звезду больше. Его родная сестра Анна Белан, более известная, как Otana, решила пойти по стопам брата и выпустила клип на свою песню, который по качеству получился не хуже, чем настоящего профессионала Димы Билана.

"Мысли несуразные, боли не напрасные. Мы разные", – спела в новом треке "Анабиоз" молодая артистка. Девушка серьезно отнеслась к съемка своего видеоролика. Режиссер, кстати, уделил особое внимание пикантным сценам с участием Анны: по ее признанию, некоторые получились настолько горячими, что не вошли в готовый вариант клипа.

Ну, а те, что все же попали, могут не только порадовать, но и напугать зрителя. Например, одна из сцен была снята в ночном лесу на фоне адского пламени огня. По задумке в нем певица сжигает вещи своего бывшего парня. Как оказалось, съемки этой сцены едва не обернулись трагедией.

Дело в том, что из-за ветра огонь перекинулся на ветви деревьев и оставшаяся в одиночестве сестра Димы Билана была вынуждена самостоятельно усмирять бушующий пожар. Причем в какой-то степени пострадала и сама певица: у нее обгорела куртка. К счастью, в последний момент подоспели члены съемочной группы и помогли потушить огонь.



На другом пугающем кадре оператор находит певицу лежащей в ночи на полу в ванной, причем ее тело кажется бездыханным. В конце-концов сестра Димы Билана подает признаки жизни – когда выплевывает изо рта воду.