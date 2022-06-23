Потеряла кормушку: Вскрылись умопомрачительные заработки беглянки Литвиновой в России

Стало известно, сколько Рената Литвинова зарабатывала в России.

Одна из самых загадочных отечественных актрис после начала спецоперации на Украине молча, без лишних слова покинула родину. Артистка обосновалась во Франции, где, как поговаривают, коротает время с дорогой подругой Земфирой. Остается только догадываться, как живет Рената Литвинова, лишившаяся своей кормушки в виде умопомрачительных заработков в России.

К слову, за свою деятельность звезда театра и кино получала весьма внушительные суммы! Как минимум, она заключила государственный контракт с МХТ им. Чехова на сумму почти шесть миллионов рублей, где она трудилась и в качестве актрисы, и в качестве режиссера. Теледива получала гонорары из бюджетных средств: к примеру, один миллион она заработала за свои труды над пьесой "Звезда нашего периода", а потом еще полтора миллиона – за постановку спектакля на сцене.

Актриса, кстати, оказалась нежадной и радушно поделилась деньгами с дорогой подругой Земфирой, предоставив ей возможность заработать из бюджетных средств. Певица создавала музыку для спектаклей теледивы, заключив два контракта. За это она получила чуть больше одного миллиона рублей. В обще сложности Рената Литвинова и ее любимая подруга получили больше семи миллионов рублей.