Погрязшая в многомиллионных долгах вдова Грачевского оказалась на грани: Денег недостаточно

Вдова Бориса Грачевского оказалась в щекотливой ситуации. Женщина не может выплатить долги.

Некоторое время назад из-за коронавирусной инфекции скончался "отец" журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Однако со смертью режиссера только начались проблемы в жизни его супруги. Так, на женщину свалились многомиллионные долги культурного деятеля, в которых она погрязла.

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Накануне Екатерина Белоцерковская посетила передачу "Звезды сошлись", где рассказала о своей трагедии. Как оказалось, теперь вдова Грачевского должна выплатить двадцать миллионов рублей. Дело в том, что при жизни ее супруг одалживал эти деньги у продюсерского центра на нужды журнала. Однако вернуть их обратно он не успел, так что теперь заниматься этим должна его безутешная вдова.

Размышляя о своей беде, Екатерина рассматривала разные варианты выплаты долга. Так, она даже думала о продаже загородного дома. Но после оценки выяснилось, что вырученных денег будет недостаточно. При этом Белоцерковская наотрез отказалась распрощаться со своей долей в "Ералаше".

Ситуацию усложняет то, что вдова Грачевского не может вступить в права наследника, пока не закончатся судебные разбирательства. Так что судьбе женщины не позавидуешь – она оказалась на грани полного финансового коллапса.