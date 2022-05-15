Осталась с носом: вдова Грачевского продула в суде и попала на деньги

В прошлом году от коронавируса умер Борис Грачевский – человек, подаривший нам "Ералаш". После смерти художественного руководителя детского журнала начались судебные тяжбы за наследство. Накануне разбирательства завершились, однако, как оказалось, не в пользу молодой вдовы Грачевского.
Битва за "Ералаш" продолжалась почти столько же, сколько прошло со смерти культурного деятеля. Главным соперником Екатерины Белоцерковской был Аркадий Григорян, который раньше был партнером кинорежиссера. В какой-то момент вдова Грачевского устала от выяснений отношений и даже отказалась от иска, желая пойти на мировую. Однако Григорян встал в позу и, более того, выдвинул встречный иск.
Накануне суд вынес вердикт, обязав ее выплатить издержки. Так что супруга Бориса Юрьевича не только осталась с носом, но еще и попала на деньги. Стоит отметить, что Белорецкая должна выплатить Григоряну сто тысяч рублей, хоть изначально он требовал двести пятьдесят тысяч рублей.
Напомним, рассорились Григорян и Белорецкая после того, как выяснилось, что бывший партнер Грачевского обладает контрольным пакетом акций. Как оказалось, у Бориса Юрьевича было меньше пятидесяти процентов акций. Это вызвало недопонимание о родственников Грачевского. Белорецкая же была шокирована этим известием и даже решила, что Григорян при жизни Грачевского обманул своего компаньона, проведя бумажные махинации.