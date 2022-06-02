"Ради кого мы живем!": Закрутившую роман с молодым хахалем Бабкину сняли с маленькими детьми

Народная артистка уже больше 17 лет счастлива в отношениях с молодым бойфрендом. К слову, она старше своего избранника на 30 лет, и этот факт, кажется, никого в паре не смущает. И хотя злые языки с самого начала этих отношений пророчили им быстрый конец, а в СМИ то и дело появляются слухи о расставании, Надежда Бабкина души не чает в своем возлюбленном.
Как признавалась певица, в союзе с молодым хахалем она получает все: любовь, поддержку, заботу... Вот только с общим бытом никак не складывается – из-за вечной занятости востребованной в России звезды. Тем не менее, в своем плотном графике артистка находит время на заботу о своих наследниках, в частности о внуках, которых у нее не мало: 72-летняя певица трижды бабушка.
В День защиты детей, который россияне отмечали вчера, Надежда Бабкина поделилась редким и очень трогательным кадром. На фотографии она с широкой и счастливой улыбкой запечатлена в окружении внука и двух внучек. Снимок сделан на кухне, а артистка вместе с детьми занята готовкой.
"Сегодня самый главный праздник – День защиты тех, ради кого мы живем!" – прокомментировала публикацию Надежда Бабкина.
Поклонники были растроганы новой фотографией своего кумира и принялись осыпать любимицу комплиментами. Народ отметил, что внуки – настоящие красавцы, причем все очень похожи на своего отца. Фанаты Надежды Бабкиной пожелали деткам крепкого здоровья.