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Шоу-бизнес
Новый выход Кейт Миддлтон шокировал народ: Затмила королеву

Новый выход Кейт Миддлтон шокировал народ: Затмила королеву

Появление Кейт Миддлтон на скачках в Аскоте заставило британцев рукоплескать.
прочитано 45 раз

Каждый год в британском городке Аскот проходят скачки, куда стекаются все сливки английского общества. Ежегодно мероприятие посещает королевская семья, члены которой являются самыми желанными гостями. Каждый раз их встречают бурными овациями. Безусловно, больше всего публика жаждет увидеть королеву Елизавету. На втором же месте по популярности расположились герцоги Кембриджские. Стоит отметить, что в этом году супруги приковали к себе внимание всех присутствующих.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Когда Кейт и Уильям появились на поле, британцы буквально сорвались с цепей, начав ликовать и приветствовать аплодисментами своих любимчиков. Возможно, такую реакцию вызвал образ Кейт. Она надела белое платье в черных горошек и шляпку с белыми цветами. Дело в том, что практически такой же наряд в свое время был у принцессы Дианы. По всей видимости, таким образом женщина почтила память свекрови.

Британцы были в восторге от шарма герцогини. Так что можно сказать, что супруга Уильяма затмила саму королеву. По словам публики, только у Кейт получается так красиво и элегантно копировать образы умершей Дианы.

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Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 15:36 Источник: Woman.ru • Требует проверки
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