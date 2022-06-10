"Настоящий сахарный кайф": Прилюдно заткнувший рот Миддлтон принц Луи попался на горячем

О выходках сына Кейт Миддлтон принца Луи говорит весь мир.

На днях Великобритания отмечала важное событие – платиновый юбилей правления королевы. В честь праздника в стране проходили мероприятия, на которых собрались все члены монаршей семьи. Однако пристальное внимание подданных и прессы было приковано не к Елизавете II, а ее маленькому правнуку принцу Луи – сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Во время проведения парада наследник монаршей особы не мог справиться со своими эмоциями: баловался, показывал забавные жесты, не слушал взрослых, махал руками, передвигался с места на место, а на просьбу матери вести себя более сдержанно 4-летний Луи публично заткнул ей рот. В итоге, благодаря своим выходкам, юный принц стал героем мемов, а герцогов Кембриджских психологи по всему миру стали упрекать в неправильном воспитании наследника.

Внести ясность в ситуацию поспешил Майк Тиндалл, супруг внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндалл. Член королевской семьи отметил, что дело вовсе не в методах воспитания Кейт Миддлтон, а в том, что во время парада мальчику позволили съесть слишком много сладкого, что, собственно, и возбудило его. "У него был настоящий сахарный кайф", – поймал на горячем принца Луи Майк Тиндалл.

Более того, муж внучки монаршей особы пояснил, что дети в силу своих психологических особенностей тяжело переносят длительные мероприятия. Судя по всему, чтобы хотя бы как-то скрасить минуты ожидания конца парада юному принцу и разрешили переборщить со сладостями.