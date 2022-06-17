Скрюченной в три погибели двуполой дочери Джоли вынесли вердикт: Есть шансы

Публика бурно обсуждает дочь Анджелина Джоли Шайло, видео с которой появилось в Сети.

Звезда фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" – не только самая востребованная голливудская актриса, но и общественный деятель. В общем, дел у нее невпроворот, но звезда успевает заниматься своими детьми, которых у нее, к слову, шестеро. Правда, не всегда методы воспитания Анджелины Джоли публика оценивает, как удачные.

К примеру, вопросы вызывало поведение дочери Шайло: долгое время ребенок называл себя "двуполым человеком" по имени Джон, одевался в вещи, которые обычно носят мальчики и занимался преимущественно мужскими видами спорта. Сравнительно недавно наследница актрисы все-таки появилась на публике в платье и с макияжем, чем удивила народ.

Кроме этого, к увлечениям дочери Анджелины Джоли прибавились танцы. Как оказалось, 16-летняя Шайло проводит в зале очень много времени и уже может похвастаться успехами. В Сеть просочился ролик, на котором запечатлена скрюченная в три погибели девочка, которая демонстрирует публике элементы хореографии. Пользователи пришли в восторг от движений Шайло.

Выяснилось, что не только в интернете восхищаются талантом наследницы голливудской звезды. Близкие к семье актрисы люди рассказали, что учителя уже вынесли вердикт Шайло. "Они считают, что у нее есть все шансы выйти на более высокий профессиональный уровень", – отметил источник. Гордятся девочкой и знаменитые родители: Брэд Питт и Анджелина Джоли хотят, чтобы она стала мастером своего дела, при этом не навязывают это своей дочери.