Увела Стеклова из семьи, но осталась у разбитого корыта и без детей: как живет одинокая Захарова

17 июня Александре Захаровой исполняется 60 лет. Актриса построила блестящую карьеру, но так и не смогла найти счастье в личной жизни. Сплетники часто судачили, что и то, и другое – заслуга ее легендарного отца.

Александра Захарова появилась на свет в 1962 году. Отец, режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров, и мать, актриса Нина Лапшинова, вырастили единственную наследницу в творческой атмосфере. С ранних лет Александра была за кулисами и на гастролях вместе с родителями, а другого будущего для себя даже не представляла.

Окончив школу, Александра поступила в Щукинское училище. Уже тогда сплетники заговорили, якобы девушка обязана своими успехами знаменитому отцу. Впрочем, обращать внимания на злые разговоры Захаровой было некогда. Александра много трудилась, чтобы проявить свой талант, а после окончания учебы была нарасхват. Актрису пригласили сразу в несколько театров, но ее душа лежала только к "Ленкому"

Прежде чем принять дочь в свой театр, Марк Анатольевич провел анонимное голосование. Он не хотел, чтобы люди заговорили о кумовстве. Долгое время наследница худрука довольствовалась только массовкой, а первую большую роль получила не от отца, а от Глеба Панфилова. Только после того, как наследница блестяще сыграла Офелию в "Гамлете", Марк Захаров начал доверять ей серьезные работы в своих спектаклях.

Несмотря на то, Александра Захарова не раз проявила себя как самостоятельная актриса, ее всю жизнь преследовали разговоры об опеке со стороны отца. Так было не только с карьерой, но и с личной жизнью наследницы режиссера.

Захарова связывала себя узами брака лишь один раз. В 1991 году актриса вышла за Владимира Стеклова, который оставил ради нее супругу и подрастающую дочь. Многие судачили о союзе по расчету и сплетничали, мол, Александра увела Владимира из семьи. Несмотря на слухи, супруги прожили в гармонии почти 10 лет.

Все закончилось, когда Марк Анатольевич попросил тестя разорвать отношения с его дочерью. Поговаривали, Захарова поймала мужа на измене и очень тяжело переживала предательство. Вскоре после развода Владимир снова женился, а Александра осталась у разбитого корыта. Актриса не вышла замуж во второй раз и не родила детей.

Некоторые коллеги винили в неудачах актрисы на любовном фронте именно ее знаменитого отца. Мол, Александра очень любила родителя и считала его эталоном мужчины, а тот чересчур ее опекал. Как бы там ни было, факт остается фактом: в свои 60 Захарова так и не обзавелась семьей.

В 2014 году Александра Захарова потеряла мать, а в 2019-м не стало ее отца. После смерти родителей актриса осталась в одиночестве и начала реже показываться на театральной сцене. Уже продолжительное время наследница Марка Захарова воюет с нынешним директором "Ленкома" Марком Варшавером, который ввел второй и третьи составы на ее спектакли. Увы, разрешить конфликт мирно пока не выходит. Ожесточенной борьбой в театре, как и поведением Захаровой, недовольны многие коллеги.