"Как огня боялась": Вскрылся главный страх потерявшей ребенка Муравьевой

Поэт-песенник Юрий Энтин объявил о внутренних терзаниях звезды советского кино Ирины Муравьевой. Семейная жизнь артистки была полна ограничений.

В 2014 году в возрасте 77 лет скончался супруг Ирины Муравьевой — режиссер Леонид Эйдлин. Актриса вышла за него замуж в 1973 году, успешно совмещая карьеру и личную жизнь. В период съемок фильма "Карнавал" звезда ждала от супруга ребенка, но у нее случился выкидыш из-за травмы на льду. Об этом сообщила Екатерина Жемчужная, коллега Ирины Муравьевой по кинокартине.

Но не только потеря ребенка нанесла тяжкий урон эмоциональному состоянию артистки. Поэт-песенник Юрий Энтин убежден — Ирина Муравьева много лет жила в страхе из-за давления супруга, поскольку Леонид Эйдлин вел себя деспотично по отношению к возлюбленной. "Ирочка как огня боялась мужа", — объявил мужчина "Экспресс газете".

По словам Юрия Энтина, супруг запрещал артистке изливать душу на публике и давать откровенные интервью. Леонид Эйдлин считал, что красивой женщине следует больше молчать, а у всех актеров есть свойство говорить много глупостей. Их режиссер называл "недалекими людьми". По мнению поэта-песенника, муж угнетал веселый и общительный нрав Ирины Муравьевой, лишая звезду возможности раскрыть себя миру в реальной жизни.

Мнение Юрия Энтина разделяет кинокритик Вячеслав Шмыров. Мужчина полагает, что Леонид Эйдлин нарочно держал супругу в тени, так как завидовал всесоюзной славе Ирины Муравьевой.