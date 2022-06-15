"Поехала крыша": Напуганный обрезанием Цискаридзе обходит сцену за километр

Николай Цискаридзе дал откровенное интервью, в котором высказался о трагичном будущем театра.

Народный артист России Николай Цискаридзе считает, что эпохи великих артистов больше не будет. Ректор Академии русского балета имени Вагановой уверен, что это случилось из-за изменения отношения его современников к творческой профессии. Об этом танцовщик рассказал в беседе с Пятым каналом.

В подтверждение своих слов Цискаридзе привел печальный факт, подтверждающий, что назад дороги нет. Серьезного отношения к творчеству у людей больше не будет.

"Для меня отправной точкой того, что в театре что-то изменилось и поехала крыша, было, когда я пришел утром на работу и увидел, как муж одной из балерин с заведующим труппой стоят в ботинках уличных, в верхней одежде, в кепке и разговаривают прямо на сцене. Плисецкая, Васильев, Образцова, Архипова — мы сцену обходили всегда. Мы никогда не пересекали сцену. Это святотатство", – отметил Цискаридзе.

Балетмейстер с горечью добавил, что сегодня для многих артистов стало нормой прогул репетиции или разговор по телефону во время творческого процесса. Цискаридзе считает такое поведение неприемлемым.

Артист балета считает, что при таком положении вещей хорошо спасает юмор. Цискаридзе он не раз помогал не сойти с ума. Танцовщик признался, что знаменитостям всегда очень важно дружить с головой, иначе произойдет страшное. Нужно отдавать себе отчет и понимать, что все не вечно. "Звезда есть одна — это Бог", – заключил артист.