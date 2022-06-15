"Получаю дичайшее удовольствие": новая любовь довела разведенную Гагарину до экстаза

В день выхода в Сети новой песни "Вода" Полина Гагарина устроила и живую премьеру в студии шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". И поделилась сокровенным.



"Это, пожалуй, первая моя песня за многие-многие годы, которую я сама слушаю, – радуется артистка. – Я слушаю себя в машине. Это просто на грани фантастики, ощущение, что пою не я, а просто звучит сумасшедше крутая песня, от которой я получаю дичайшее удовольствие, сколько бы раз ни слушала. А я ее прослушала уже 6873 раза и с удовольствием буду продолжать это делать. Это моя любовь, моя молитва, моя исповедь небесам. Очень личная песня из самых недр души".

Особой для разведенной уже дважды артистки эту песню делает и то, что она сама поучаствовала в ее создании. "Я тоже принимала участие в написание слов песни частично, и от этого она еще более личная. Какое счастье я сегодня получила, восторг!" – пришла в экстаз Полина.

"Очень плодотворная получилась весна, – уверяет исполнительница. – После выхода песни "Навсегда" прошло всего полтора месяца. С такой периодичностью я еще не выпускала песен, и буквально в следующем месяце выходит мини-альбом, в который войдут четыре композиции, названия которых связаны с какой-либо стихией. Это очень знаменательно и символично".