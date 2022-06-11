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Шоу-бизнес
"Выпустила хит про меня": Гагарину публично высмеял экс-супруг

"Выпустила хит про меня": Гагарину публично высмеял экс-супруг

Бывший муж Полины Гагариной никак не может успокоиться и не упускает возможности подколоть певицу.
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До относительно недавнего времени Полина Гагарина была замужем за Дмитрием Исхаковым. Пара познакомилась в 2013 году во время съемок, между ними буквально случилась химия. Так, через год мужчина уже предложил артистке выйти за него замуж. Через некоторое время звезда родила от фотографа наследницу. Казалось, что супруги счастливы, однако в 2020 году между ними пробежала кошка, в итоге они развелись.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Возможно, причиной разлада стала разница в заработках. Как известно, Гагарина – одна из самых популярных российских певиц. Неудивительно, что ее гонорары значительно превышают зарплаты Дмитрия. Стоит отметить, что экс-супруги смогли сохранить отношения ради дочери. Однако порой все-таки обмениваются различными колкостями в адрес друг друга.

Так, недавно Полина выпустила новую музыкальную композицию под названием "Вода". Песня посвящена драматичной истории любви. Экс-возлюбленный Гагариной решил прокомментировать это. Он написал: "Бывшая выпустила хит про меня".

Стоит отметить, что поклонники артистки тоже считают, что композиция посвящена Исхакову. Некоторые даже потребовали, чтобы певица оставила бывшего мужа в покое. "Неблагодарная", – написал один из пользователей сети. Кстати, сама Полина тоже подлила масло в огонь. Так, в анонсе она написала недвусмысленные слова о любви, как будто намекая о прошлых отношениях.

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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2022, 18:04 Источник: "СтарХит" • Требует проверки
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