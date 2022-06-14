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"Уже не отрастишь": Напуганный обрезанием Цискаридзе стыдится своего "хозяйства"

"Уже не отрастишь": Напуганный обрезанием Цискаридзе стыдится своего "хозяйства"

Николай Цискаридзе дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, к сему его принуждают.
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Народный артист России Николай Цискаридзе с юности страдал от своей необычной внешности. В детстве родители других учеников школы балета не верили, что Цискаридзе действительно обладает таким высочайшим талантом. В итоге его заставили проходить медобследование, чтобы доказать, что Цискаридзе – действительно мальчик...

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С тех пор о нем ходило много слухов, в том числе не самых лицеприятных. Но верные поклонники видят в балетмейстере только его талант и невероятную энергию, за что и любят.

В свежем интервью Николай Цискаридзе признался, что для него внешность всегда играла большую роль, ведь творческая работа предполагает это сама по себе. Артист балета признался, что сегодня уже достиг такого возраста, когда нельзя надевать шортики и отращивать длинную шевелюру, пишет Пятый канал.

Исполняющий обязанности ректора Академии русского балета признался, что несмотря на такое положение дел, он всегда относился к своей внешности спокойно. По словам артиста, его буквально заставляют носить волосы, хотя сам бы он возможно изменил имидж.

"Какой-то уже возраст наступает, когда шортики уже не наденешь. Уже скоро и волосы не отрастишь — будет все неудобно, понимаете?" – рассказал Цискаридзе.


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Николай Цискаридзе. Фото: Телеграм
Автор: 14 июня 2022, 09:22 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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