Земфира не удовлетворяет? Литвинова сунула под нос здоровый вибрирующий агрегат

Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками и показала весьма пикантный снимок.

После начала спецоперации на Украине одна из самых эффектных в России актрис улетела за границу, причем, как поговаривают, не одна. Вместе с Ренатой Литвиновой в Париже обосновалась и ее верная подруга Земфира, с которой ей уже многие годы приписывают совсем не дружеские отношения.

Время от времени актриса выходить на связь с поклонниками. Обычно она показывает себя в модных образах или рассказывает о тоске по близким людям, оставшимся на родине. Однако последний пост, совершенно не похожий на предыдущие, весьма озадачил поклонников. Блондинка сунула под нос фанатам снимок, на котором изображен здоровый вибрирующий агрегат для самоудовлетворения с подписью "Ешь, пей, мастурбируй".

Фанаты восприняли публикацию неоднозначно: кто-то посмеялся, отметив чувство юмора актрисы, кто-то удивился тому, что их кумир может пользоваться подобными пошлыми вещами. Нашлись и те, кто поспешил заметить, что подобными постами звезда театра и кино подтверждает мнение: пребывание в Европе все-таки развращает людей.

Стоит отметить, что публикация оставила для фанатов огромное поле для фантазии о личной жизни теледивы. Неудивительно, что многие сразу вспомнили о ее близкой подруге Земфире. В комментариях появились фотографии певицы с удивленным лицом, а народ принялся судачить, мол, неужели знаменитая актриса не удовлетворена. "Поздравляю Земфиру", – иронично написал пользователь под снимком Ренаты Литвиновой.