"Тщательно скрывалось": Повернувшийся задом к родине Меладзе тайно зарабатывает в России

Валерию Меладзе, нелицеприятно высказавшемуся в адрес российских властей, приходится давать тайные концерты.

Артист, несмотря на свое грузинское происхождение, уже давно обосновался в России, где заслужил звание народного артиста и даже стал членом Общественной палаты Красногорска. Так что, наша страна для Валерия Меладзе, можно сказать, вторая Родина.

Вот только после начала спецоперации на Украине певец буквально повернулся к ней задом, высказавшись против действий российской власти. В итоге музыкант попал в перечень "крайне нежелательных", а коллеги по творческому цеху пророчили ему печальный исход карьеры. Как бы там ни было, концерты певца стали отменять. К слову, на март 2023 года в очередной раз перенеслось его выступление Меладзе в Барвиха Luxury Village, куда билеты продаются по 70 тысяч.

Несмотря на свою позицию насчет спецоперации на Украине, деньги Валерию Меладзе зарабатывать надо. А как это сделать по-другому, если не выступая перед российской публикой? Правда, теперь исполнителю песни "Салют, Вера!" приходится изощряться. Так, накануне стало известно о том, что главные хиты артиста прозвучали в Екатеринбурге – на одном из корпоративов. Причем выступление состоялось в День России, что, кажется, весьма символично.

"И как пишут местные СМИ, выступление тщательно скрывалось из-за опасения народного недовольства", – сообщила в своем микроблоге светская журналистка Алена Жигалова о концерте Валерия Меладзе.