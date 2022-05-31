Поджавшему хвост Меладзе всыпали вдогонку: Что ему осталось?!

Недавно Валерий Меладзе ошарашил фанатов своим неожиданным намерением покинуть сцену. Артист дал понять, что он разочаровался в шоу-бизнесе и даже подумывает вернуться к работе по специальности. Оказалось, что музыкант учился на специалиста по глубокой очистке воды и даже защитил диссертацию по этой теме. Некоторые пользователи сразу решили, что артист в свете последних событий просто поджал хвост. Сегодня повороты судьбы популярного музыканта иронично прокомментировала Алена Жигалова в ютуб-шоу "Алена, блин! говорит".
Журналистка доходчиво объяснила поклонникам, почему Меладзе разочаровался в светской жизни. По словам Жигаловой, после того, как артист высказался против спецоперации, народ перестал как прежде слушать его песни и сам музыкант потерял возможность посещать премии и выступать на престижных крупных мероприятиях.
"Поэтому что ему осталось?! Давать корпоративчики в Турции или где-то там тайком?" – всыпала Жигалова вдогонку поджавшему хвост музыканту.
Алена Жигалова уверена, что рано или поздно Валерий Меладзе вернется в шоу-бизнес. Исполнитель обязательно поймет, в какой стране он стал популярным, одумается, бросит свою очистку воды и вновь "очаруется" российским шоу-бизнесом.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Валерий Меладзе появился с жуткими синяками после антироссийской выходки.